Помощник президента прокомментировал работу над планом по дедолларизации

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. План дедолларизации экономики РФ обсуждается, работа по поручению президента ведется, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Есть поручение президента, конечно, ведется работа по нему", — прокомментировал он журналистам работу правительства над планом дедолларизации.

"Разные сроки по разным (предложениям — ред.) Это очень комплексная задача", — добавил Белоусов, говоря о сроках выработки решений.

Как заявили в среду в пресс-службе кабмина, комментируя публикации в СМИ, правительство РФ прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, но планов полностью отказаться от доллара нет.

Ранее в среду ряд СМИ со ссылкой на издание The Bell сообщили о том, что правительство России якобы разрабатывает проект по дедолларизации экономики страны на основе предложений главы ВТБ Андрея Костина, и этот документ через одну-две недели якобы должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.