МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Британское агентство Skytrax подтвердило рейтинг "Аэрофлота" на уровне четырех звезд, сообщает российская компания.

"Аэрофлот" вновь подтвердил соответствие престижному рейтингу "четыре звезды" Skytrax. Это означает, что он остается единственной российской авиакомпанией со столь высоким международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров не уступает десяткам премиум-перевозчиков мира, в том числе подавляющему большинству европейских", — говорится в сообщении.

"Это — заслуга всего нашего коллектива, который обеспечивает высокую эффективность бизнеса даже в неблагоприятных геополитических условиях. Внешние условия подвержены колебаниям, но наша забота о пассажирах, их комфорте и безопасности остаются постоянной во все времена", — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Этого рейтинга "Аэрофлот" впервые добился 2016 году и с тех пор последовательно подтверждает его. В официальном заключении Skytrax по состоянию на этот год отмечено, что критериям "четырех звезд" соответствуют все три класса обслуживания Аэрофлота — "бизнес", "комфорт" и "эконом".

По данным перевозчика, высший рейтинг "пять звезд" Skytrax имеют всего 11 авиакомпаний, преимущественно из стран Азии и Ближнего Востока. Еще 41 перевозчик получил от Skytrax "четыре звезды". Этому уровню соответствуют практически все лучшие авиакомпании Европы.

Skytrax — ведущий оценщик качества сервиса в глобальной авиатранспортной отрасли, напоминает "Аэрофлот". Его рейтинги считаются наиболее авторитетными в гражданской авиации, а награды Skytrax World Airline Awards, присуждаемые по итогам самого масштабного в мире исследования удовлетворенности пассажиров, имеют неофициальный статус "авиационного Оскара".