Минфин, Минэкономразвития и ЦБ подготовили меры по дедолларизации экономики

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ подготовили меры по дедолларизации российской экономики, они носят стимулирующий характер, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

"Определенный набор предложений и с нашей стороны, и от министерства финансов, и со стороны Центрального банка подготовлены. Это стимулирующие меры, направленные на повышение эффективности и удобства пользования этих механизмов", — сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос о готовящемся в правительстве плане по дедолларизации экономики.

"То, о чем думает правительство — это создание дополнительного комплекса стимулирующих мер, чтобы пользоваться другими валютами было гораздо удобнее, или переходить на торговлю в национальных валютах", — пояснил министр.

Он отметил, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финансовых рынков, создание систем передачи информации между банками.

"У нас целый набор мер, и в первую очередь это стимулирующие меры, которые будут делать такого рода операции более эффективными, более простыми и более удобными для компаний и для населения", — добавил Орешкин.