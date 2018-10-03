МОСКВА,3 окт — РИА Новости. Некоторые из торговых партнеров России с удовольствием перейдут на расчеты в национальных валютах, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я в целом поддерживаю тенденцию, что со многими странами возможно часть торговли перевести в национальные валюты. Специально подчеркиваю часть, потому что у нас нет полного равного объема экспорта и импорта с каждой страной. Вообще, Россия имеет, как правило, положительный платежный торговый баланс со многими странами в силу того, что многим странам мы продаем минеральные ресурсы. Мы больше продаем, чем импортируем из этих стран, поэтому это не позволяет в полной мере тем странам использовать, скажем, рубли, им все равно придется рубли менять в другие валюты. Но рубли, как известно, не имеют такую ликвидность, как другие более ликвидные и резервные валюты", — сказал он журналистам.

"Но кто-то, я считаю, из тех, кто торгует, соседей, с удовольствием воспользуются (расчетами в национальных валютах — ред.). Поэтому мы сами увидим, что в ближайшее время установится определенная пропорция торговли в этих валютах. Полностью, конечно, заменить наш торговый оборот невозможно", — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин также отметил, что в настоящее время правительство только подходит к плану дедолларизации российской экономики.