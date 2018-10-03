МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Венгрия надеется на продление долгосрочного контракта с "Газпромом" на четыре года, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"В конце этого года наш долгосрочный контракт будет завершен и нам будет необходимо переосмыслить условия по нему. Я надеюсь, что мы (Венгрия и "Газпром". — Прим. ред.) его продлим на четыре дальнейших года", — сказал Сийярто, выступая на сессии в рамках РЭН.

Он также сообщил, что объем поставок российского газа в Венгрию в 2019 году составит 4,3 миллиарда кубометров.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.