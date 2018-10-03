Новак предложил странам-участницам рынка газа присоединиться к ФСЭГ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак на панельной сессии "Российской энергетической недели" (РЭН) предложил странам-участницам мирового рынка газа стать членами Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"Я хотел бы напомнить, что президент России Владимир Путин в свое время был инициатором создания этого форума стран экспортеров газа. Мы поддерживаем эту организацию и поддерживаем вступление в эту организацию новых членов и тех, кто сегодня является наблюдателями, чтобы они стали постоянными членами ФСЭГ", — сказал Новак, выступая на панельной сессии РЭН.

Также Новак обратился к присутствующим на сессии министрам и предложил им задуматься о вступлении в организацию. "Здесь присутствуют много министров, представляющих разные страны и я к ним обращаюсь в данный момент, чтобы они также вступали, потому что, на наш взгляд, те страны, которые сегодня добывают и экспортируют газ, мы хотели бы, чтобы присоединились в том числе и те, кто сегодня на этом рынке активно участвует, потому что действительно цели и задачи, которые стоят перед ФСЭГ, они очень важные для энергообеспечения мира газом", — добавил министр.

Данное предложение поддержал министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бин Салех Аль Сада.

ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее членами являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу и Азербайджан. Страны-члены ФСЭГ обладают 67% мировых запасов газа.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.