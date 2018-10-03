Топливно-энергетический комплекс наращивает потенциал, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс уверенно наращивает свой потенциал и открывает новые возможности для инвестиций, считает президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня отечественный топливно-энергетический комплекс уверенно наращивает свой потенциал, открывает новые возможности для серьёзных инвестиций, широкого внедрения современных инновационных технологий, реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе с международным участием. Особое внимание уделяется вопросам экологии и природоохранной деятельности", — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Также, по мнению президента, Россия является одной из ведущих энергетических держав и вносит значимый вклад в обеспечение глобальной энергобезопасности.

Свое обращение Путин адресовал участникам и гостям международного форума "Российская энергетическая неделя". Он также выразил надежду на то, что гости форума познакомятся с достижениями и перспективами российского ТЭКа, а также наметят направления дальнейшей кооперации и взаимовыгодного сотрудничества.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.