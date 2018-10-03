Трубоукладочное судно Solitaire (в центре) готовится к началу работ по укладке газопровода Северный Поток - 2 в Балтийском море.

Трубоукладочное судно Solitaire (в центре) готовится к началу работ по укладке газопровода Северный Поток - 2 в Балтийском море.

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЕС жизненно необходимы проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" для удовлетворения дополнительного спроса на газ, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Мы в этом году побьем очередной рекорд, но этот рекорд фактически приблизит нас к объему законтрактованного газа, годовым контрактным количествам, которые составляют около 204,5 миллиарда (кубометров газа — ред.)", — сказал Медведев, выступая на "Российской энергетической неделе" (РЭН).

"Это будет означать, что для дополнительного спроса нужно будет создавать новые транспортные маршруты, поэтому и "Северный поток-2", и "Турецкий поток" жизненно необходимы для Европы для удовлетворения дополнительного спроса на газ", — отметил он.

"Наш газ был, есть и останется самым конкурентным газом в Европе, в этом никаких сомнений нет", — сказал Медведев.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.