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Экономика

Рязанские власти окажут поддержку малому и среднему бизнесу

(обновлено: 22:07 02.10.2018)
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© РИА Новости / Игорь ВиноградовПерейти в фотобанкВид на Рязанский кремль. Архивное фотоВид на Рязанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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РЯЗАНЬ, 2 окт — РИА Новости. Предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, должны быть уверены в поддержке со стороны правительства Рязанской области, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на пленарном заседании первого Форума семейного предпринимательства "Успешная семья – успешная Россия!".

Рязань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Организатором мероприятия стала Торгово-промышленная палата РФ. В работе форума принимают участие представители семейного бизнеса из 85 регионов страны, руководители федеральных и региональных органов власти, представители общественных организаций, бизнеса, эксперты. В делегацию Рязанской области вошли президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева и 25 представителей предпринимательского сообщества региона.

В рамках пленарного заседания обсуждались предложения, реализация которых должна помочь семейным компаниям преодолеть избыточные административные барьеры, более эффективно вести и развивать бизнес. Участниками дискуссии стали президент ТПП РФ Сергей Катырин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, гендиректор АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман, представители субъектов, члены экспертного и предпринимательского сообщества.

Обращаясь к участникам заседания, Любимов подчеркнул, что правительство области для развития в регионе малого и среднего бизнеса старается максимально использовать многочисленные федеральные инструменты. Приоритетными направлениями в регионе являются: развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, микрокредитование субъектов малого и среднего бизнеса, предоставление госгарантий, поддержка предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

"Вчера мы подписали соглашение с люксембургской компанией, будем реализовывать совместный проект по созданию в Рязанской области мультимодального транспортно-логистического комплекса, который предусматривает, в том числе, зону для малого и среднего предпринимательства. Здесь люди смогут основать свой бизнес и пользоваться не только господдержкой, но и преимуществами локации, услугами расположенных в нем компаний", – сказал Любимов.

По словам губернатора, в регионе работает 27 муниципальных центров поддержки предпринимательства, областной центр поддержки, центр поддержки экспорта, микрокредитная компания, гарантийный фонд Рязанской области, созданы центры оказания услуг для бизнеса, центр народных художественных промыслов и ремесел.

"Это большое количество институтов, но допускаю, что многие ещё не пользуются их услугами. Наша задача и цель форума – пробуждать интерес к имеющимся в России и в каждом регионе формам поддержки предпринимательства, возможностям, которые уже есть для основания малого и среднего бизнеса, в том числе семейного, и эти возможности развивать", — сказал глава региона.

Любимов отметил, что в области есть все условия для создания семейного бизнеса как в сфере промышленности, так и IT-технологий.

"До конца года откроется Рязанский инновационный научно-технологический центр, который даст возможности людям, которые хотят работать в сфере IT –бизнеса, создавать свои стартапы, высокотехнологичные продукты, а мы постараемся оказать поддержку в продвижении их на рынке, а также маркетинговые, юридические и сопутствующие услуги. Я надеюсь, что это станет нашей "фишкой", которую мы намерены развивать и в дальнейшем. IT-сфера – перспективное направление, и мы должны здесь быть первыми", — заявил Любимов.

Губернатор отметил, что правительство области помогает и предпринимателям, работающим в аграрном секторе.

Ремонт дороги. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На ремонт дорог в Рязанской области заложено около 1,6 млрд рублей
"Наши фермеры просят в первую очередь помочь со сбытом. И подспорьем в этом вопросе будет потребительский кооператив. Мы утвердили приоритетный проект, направленный на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, в рамках которого планируем создать более 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов к 2021 году. В настоящее время уже зарегистрированы три таких организации. Люди понимают, что сообща легче работать, и таких примеров в регионе уже много", — пояснил глава региона.

Подводя итог выступлению, Николай Любимов подчеркнул, что от правительства области сейчас требуется ряд организационных усилий, создание оптимальных условий для ведения бизнеса в регионе.

"Наша задача – дать предпринимателям, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, уверенность в том, что правительство их поддержит, поможет и подскажет, если это будет нужно. И мы активно работаем в этом направлении, ведь при таких условиях семейное дело будет процветать", — сказал Любимов.

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