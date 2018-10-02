Завод "Промкатализ" ведет переговоры о поставках на сирийские НПЗ

ДАМАСК, 2 окт — РИА Новости. Российский завод катализаторов "Промкатализ" ведет переговоры с двумя нефтеперерабатывающими заводами Сирии в городах Баньяс и Хомс о поставках своей продукции, заявил РИА Новости директор завода по продажам Валерий Анисимов.

Завод занимается производством катализаторов для нефтехимической промышленности и катализаторов экологического назначения для очищения выбросов от вредных веществ.

"Мы сейчас ведем переговоры с обоими этими заводами в Баньясе и Хомсе, с разной результативностью, но у нас есть четкое понимание, что наши продукты могут применяться на этих заводах, мы на 100% уверены в этом", — заявил Анисимов на полях выставки Rebuild Syria, посвящённой восстановлению страны после кризиса.

Он добавил, что представители "Промкатализа" уже посещали эти заводы, ведутся также телефонные переговоры с представителями других предприятий, в том числе в соседних странах, таких как Иран.

По словам Анисимова, при этом есть ряд трудностей, связанных с финансовым сектором и технологическими деталями. "Мы их совместно с сирийскими коллегами пытаемся решить, но пока не все так быстро, как хотелось бы, происходит", — сказал он.

Компания впервые участвует в этой выставке, проводящейся уже четвертый раз. В 2018 году она проходит со 2 по 6 октября.