Силуанов рассказал о финансировании дорожных фондов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства рассказал главе государства о финансировании дорожных фондов, в том числе о передаче регионам федеральной части акцизов на нефтепродукты.

Рассказывая о финансировании национальных проектов, заложенном в проект федерального бюджета на следующую трехлетку, Силуанов отметил, что 1,4 триллиона рублей будут направлены на дорожное строительство и инфраструктуру.

"Антон Германович, вы сказали об 1,4 триллиона рублей на инфраструктуру. Из них на магистральные проекты, насколько я вижу, 1,075 (триллиона рублей. — Прим. ред.), а на финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — 371,4 миллиарда. Это чисто на федеральные дороги, да?" — уточнил Путин.

Силуанов пояснил, что в части реализации плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры "речь идет о связанности регионов и федеральных дорог", а проект "Безопасные и качественные дороги" коснется и субъектов РФ, поэтому эта задача будем выполняться вместе с регионами.

"А как вы определились с региональными дорожными фондами? С этими добавочками из акцизов", — спросил Путин.

Силуанов рассказал, что в соответствии с поручением президента министерство к 2024 году полностью передаст регионам федеральную часть акцизов на нефтепродукты, которая сегодня зачисляется в федеральный дорожный фонд. "Будем делать это постепенно, начиная с 2020 года. С тем, чтобы к 2024 году в полном объеме все акцизы на нефтепродукты зачислялись в дорожные фонды субъектов Российской Федерации", — отметил глава Минфина.