Путин призвал правительство рассчитать ресурсы на майский указ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ресурсы, необходимые для реализации нового майского указа, должны быть тщательно рассчитаны, эта работа ведётся уже два года, заявил президент Владимир Путин.

"Конечно, следует тщательно рассчитать наши ресурсы. Мы много-много времени этому уделили с вами, на протяжении предыдущих уже двух лет постоянно занимались этими подсчетами и расчетами. Конечно, имею в виду, прежде всего, наши финансовые возможности", — сказал Путин на совещании с членами правительства во вторник.