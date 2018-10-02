ЦБ пояснил, почему не опубликовал информацию о "Кэшбери" на своем сайте

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Банк России объяснил, почему не опубликовал информацию о "Кэшбери" на своем сайте: регулятор не публикует информацию о действующих финансовых пирамидах, а направляет ее в правоохранительные органы, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в рамках онлайн-марафона для начинающих инвесторов.

В конце сентября Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

"Мы не публикуем информацию о действующих финансовых пирамидах на сайте Банка России. Мы сразу, выявляя информацию, направляем ее в правоохранительные органы. Наша задача в этом случае — как можно быстрее прекратить деятельность финансовых пирамид. Мы говорили о данной компании, что ее деятельность носит явные признаки финансовой пирамиды, для того, чтобы защитить потенциальных инвесторов от того, чтобы они вкладывались в компании с явными признаками финансовой пирамиды, чтобы их деньги были защищены прежде всего", — прокомментировал ситуацию с "Кэшбери" Валерий Лях.

Группа "Кэшбери" позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания "Варшава", ООО "Кэшбери", а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC "Cashbery Limited". На сайте указано, что головной офис холдинга находится в Дубае.