Минтранс изучает варианты дороги Джубга-Сочи

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Минтранс РФ рассматривает различные варианты автодороги из Джубги в Сочи, может включить ее в комплексный план развития магистральной инфраструктуры при наличии приемлемого технически и финансово проекта, сказал журналистам глава министерства Евгений Дитрих.

"Мы продолжаем считать тот, ранее проработанный проект по автомобильной дороге "Джубга-Сочи", достаточно сложным технологически и финансово", — отметил Дитрих.

"Есть альтернативные варианты, которые мы сейчас обдумываем. В частности, есть проект, который предполагает выполнение этой дороги "Джубга-Сочи" в эстакадном исполнении. Мы сейчас просим экспертов высказаться по идее этого проекта. Это может быть проще технически, это может быть дешевле финансово. Если в какой-то момент мы вместе с Краснодарским краем поймем, что этот проект востребован и не запределен по цене, что он возможен для реализации технически, то мы обдумаем возможность его включения в магистральный план", — добавил министр.

Также Дитрих отметил, что Минтранс не предлагал эту дорогу в список проектов для инвестиций бизнеса, который обсуждается в рамках рабочей группы РСПП. "То, что там происходит в отношении работы в группе Александра Шохина, то у нас там соответственно работают представители и, по моей памяти, этот проект там не обсуждался и мы его туда не предлагали", — пояснил он.

Первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов в пятницу, в свою очередь, говорил журналистам, что проект не попал в текущую версию комплексного плана развития магистральной инфраструктуры исходя из методики затраты и выгоды. Он отмечал, что проект достаточно дорогой и технически сложный.

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