Налог для самозанятых могут распространить на семейный бизнес

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Налог для самозанятых и индивидуальных предпринимателей может быть распространен на семейный бизнес, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на форуме семейного предпринимательства.

"В этот налог (для самозанятых и ИП) на первом этапе будут входить только те, кто работает без сотрудников по найму. Можно подумать, чтобы в этот налоговый режим можно было бы семейному бизнесу входить, так же как самозанятым и индивидуальным предпринимателям без найма. Это можно объединить, я поручу такую историю проработать", — сказал Орешкин.

Базовый законопроект, который в конце сентября был внесен в Госдуму, предусматривает проведение в 2019–2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход. Сопутствующие законопроекты вносят изменения в Бюджетный и налоговый кодексы.

На новый спецрежим смогут перейти самозанятые граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, и которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог".

Доходы самозанятых от аренды и продажи товаров, услуг физлицам составят 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам — 6%. Уплата налога осуществляется ежемесячно. В случае перехода на новый режим налогообложения самозанятые граждане освобождаются от уплаты НДФЛ и получают право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей.

Поступления по данному налогу будут распределяться между бюджетом соответствующего региона и ФОМС в пропорции 62,5% и 37,5%, соответственно, при ставке налога 4%, в пропорции 75% и 25% — при ставке 6%.