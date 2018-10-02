Запуск ж/д ветки моста в Крым позволит перевозить 14 миллионов пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Запуск железнодорожной части моста через Керченский пролив позволит ежегодно перевозить 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов, сообщает министерство экономического развития Крыма.

"Крымский мост обеспечит возрождение "Крымской железной дороги"…Пропускная способность нового транспортного перехода и подходов к нему предусматривает пропуск 47 пар поездов в сутки: 12 грузовых и 35 пассажирских. Это позволит перевозить 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что запуск движения грузового транспорта и железнодорожной ветки моста благоприятно отразится на обеспеченности республики строительными материалами, что будет способствовать завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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