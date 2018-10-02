РЖД намерены купить у СП "Синары" и Siemens десять грузовых электровозов

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. ОАО "РЖД" планируют закупить у завода "Уральские локомотивы" (СП группы "Синара" и немецкого концерна Siemens) 10 первых в России магистральных грузовых электровозов переменного тока с асинхронным тяговым приводом с сервисным обслуживанием в течение 28 лет, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Сегодня в Сочи в рамках Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение 1520" генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и председатель совета директоров ООО "Уральские Локомотивы" Евгений Гриценко подписали соглашение о сотрудничестве.

"Документ определяет общие принципы взаимодействия по вопросам производства, приобретения, эксплуатации и обслуживания электровозов серии 2ЭС7 на условиях контракта жизненного цикла. Соглашением предварительно определена возможность поставки 10 локомотивов с периодом их сервисного обслуживания 28 лет", — говорится в сообщении РЖД к подписанию.

2ЭС7 — первый в России магистральный грузовой электровоз переменного тока с асинхронным тяговым приводом. Создан на заводе "Уральские локомотивы" в 2013 году. В нем применен асинхронный тяговый двигатель, позволяющий локомотиву использовать высокую силу тяги.