Рост промпроизводства в Тюменской области составил 9,5%

ТЮМЕНЬ, 2 окт — РИА Новости. Объем промышленного производства в Тюменской области за январь-август 2018 года вырос на 9,5% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. С начала года в регионе открылись восемь новых производств, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Тюменский машиностроительный комплекс уверенно наращивает объемы производства, выводит на мировые рынки новую конкурентоспособную продукцию. Последние несколько лет индекс промышленного производства в Тюменской области показывает уверенный рост именно за счет обрабатывающих производств", — привел собеседник агентства слова губернатора Александра Моора.
"Мы набрали очень хорошие темпы по импортозамещению. Многие тюменские предприятия перешли к решению конкретных задач, которые ставят перед ними нефтегазовые компании. Это позволяет выпускать реально востребованную продукцию, которая хорошо продается. Крупным заказчикам направлено 139 предложений по импортозамещению от предприятий и научных сообществ Тюменской области", — отметил глава региона.
По информации пресс-службы губернатора, в текущем году господдержкой в виде возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга воспользовались десять предприятий. Сумма возмещения составила свыше 151 миллион рублей. Приобретено 88 единиц оборудования и три единицы спецтехники.