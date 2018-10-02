Рост промпроизводства в Тюменской области составил 9,5%

ТЮМЕНЬ, 2 окт — РИА Новости. Объем промышленного производства в Тюменской области за январь-август 2018 года вырос на 9,5% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. С начала года в регионе открылись восемь новых производств, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Тюменский машиностроительный комплекс уверенно наращивает объемы производства, выводит на мировые рынки новую конкурентоспособную продукцию. Последние несколько лет индекс промышленного производства в Тюменской области показывает уверенный рост именно за счет обрабатывающих производств", — привел собеседник агентства слова губернатора Александра Моора.

Он добавил, что 93 предприятия Тюменской области участвуют в 14 федеральных отраслевых планах импортозамещения по 195 позициям со 101 проектом. Вне рамок федеральных отраслевых планов импортозамещения 64 предприятия реализуют 98 проектов."Мы набрали очень хорошие темпы по импортозамещению. Многие тюменские предприятия перешли к решению конкретных задач, которые ставят перед ними нефтегазовые компании. Это позволяет выпускать реально востребованную продукцию, которая хорошо продается. Крупным заказчикам направлено 139 предложений по импортозамещению от предприятий и научных сообществ Тюменской области", — отметил глава региона.

По информации пресс-службы губернатора, в текущем году господдержкой в виде возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга воспользовались десять предприятий. Сумма возмещения составила свыше 151 миллион рублей. Приобретено 88 единиц оборудования и три единицы спецтехники.

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