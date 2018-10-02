Татарстан и Дания могут углубить сотрудничество в ряде сфер

КАЗАНЬ, 2 окт — РИА Новости. Татарстан и Дания обладают большим потенциалом для углубления сотрудничества в сфере энергетики, машиностроения, здравоохранения, АПК, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Сегодня есть большой потенциал для углубления взаимовыгодных связей по целому ряду направлений, включая сферу энергетики, высоких технологий, машиностроения, здравоохранения и фармацевтики, АПК, инвестиционную и инновационно-производственную отрасль", — говорится в сообщении по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с послом Дании в РФ Карстеном Сендергордом.

Минниханов отметил, что по итогам 2017 года внешнеторговый оборот Татарстана с Данией продемонстрировал значительный рост. По его мнению, необходимо и дальше поддерживать данную динамику.

По информации президента Татарстана, республика активно взаимодействует с Данией в рамках российско-датских отношений. Датский бизнес успешно развивает свою деятельность в Татарстане. В 2012 году компания Rockwool открыла в ОЭЗ "Алабуга" один из крупнейших в Европе заводов по производству негорючих материалов. Запускается вторая очередь проекта по выпуску минераловатных субстратов Grodan для тепличного растениеводства. Помимо этого, в республике используется опыт Дании в области ресурсо- и энергосбережения. Татарстанские предприятия и вузы взаимодействуют с компаниями "Данфосс" и "Хальдор Топсе".

Сендергорд, в свою очередь, отметил высокий экономический и инвестиционный потенциал Татарстана. "Это мой первый, но уверен, не последний визит в вашу республику. Сотрудничество между Татарстаном и Данией развивается: растёт торговый оборот, укрепляются гуманитарные связи", — сказал он.

Посол сообщил, что сегодня на российском рынке работают порядка 200 датских компаний. "Моя задача – содействовать расширению присутствия датских компаний в России", — добавил Сендергорд.

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