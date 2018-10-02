В Кремле назвали дедолларизацию экономики длительным и скрупулезным трудом

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Дедолларизация российской экономики является длительным и скрупулезным трудом, однако определенная тенденция по расширению объемов использования расчетов в нацвалютах наблюдается уже сейчас, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень сложный процесс. Вы знаете, что, собственно, президент Путин говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты, то есть рубля, и в расчетах с внешними партнерами, и, соответственно, сокращение доли доллара в общем объеме международных расчетов. Он говорил это раньше, еще раньше Костина. Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд. Но вы знаете, что тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах на самых разных направлениях сейчас имеет место", — сказал он.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что предлагает постепенно переходить на заключение контрактов в различных отраслях, в том числе по вооружениям, в национальных валютах, оценивает длительность такого перехода минимум в пять лет.