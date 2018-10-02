"Яндекс" приобрел агрегатора скидок "Едадил"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Яндекс" увеличил свою долю в агрегаторе промоакций "Едадил" с 10% до 100%, говорится в сообщении "Яндекса".
Компания планирует построить на базе существующего сервиса новый охватный инструмент для ритейла, который сможет приводить офлайн-трафик в их точки, давать пользователям персонализированные промо и скидки. Также планируется добавление новых категорий товаров.
Руководитель сервиса "Едадил" Наталия Шагарина сообщила РИА Новости, что агрегатор скидок, благодаря возможной синергии с другими сервисами "Яндекса", рассчитывает развивать новые инструменты для товаров повседневного спроса (FMCG) и углубить уровни взаимодействия клиента с покупкой.
"Едадил" — сервис, который собирает акции и скидки в ближайших к пользователю магазинах. Сервис создан продакт-менеджером "Яндекса" Наталией Шагариной в 2012 году. В 2015 году 10% сервиса приобрел "Яндекс". "Едадил" работает по всей России и агрегирует данные из 650 ритейловых сетей. Месячная аудитория сервиса составляет более 6 миллионов мобильных пользователей.