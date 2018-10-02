"Яндекс" приобрел агрегатора скидок "Едадил"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Яндекс" увеличил свою долю в агрегаторе промоакций "Едадил" с 10% до 100%, говорится в сообщении "Яндекса".

В июле 2015 года "Яндекс" купил 10% сервиса "Едадил". "Это был эксперимент по созданию эффективного рекламного продукта для офлайнового ритейла и производителей FMCG. За три года он вырос от экспериментального проекта до масштабного и охватного сервиса. Теперь мы выкупаем оставшиеся доли двоих сооснователей. Наталия Шагарина остается руководителем проекта и вместе со всей командой переходит в "Яндекс", — сообщили в интернет-компании.

Компания планирует построить на базе существующего сервиса новый охватный инструмент для ритейла, который сможет приводить офлайн-трафик в их точки, давать пользователям персонализированные промо и скидки. Также планируется добавление новых категорий товаров.

Руководитель сервиса "Едадил" Наталия Шагарина сообщила РИА Новости, что агрегатор скидок, благодаря возможной синергии с другими сервисами "Яндекса", рассчитывает развивать новые инструменты для товаров повседневного спроса (FMCG) и углубить уровни взаимодействия клиента с покупкой.

"Например, раздавать стимулирующие призы для тех, кто сканирует чеки и получает кешбек. Также мы планируем расширить каталог, добавив в него фармацевтические продукты, на которые не требуются рецепты, и развивать эксперимент с fashion-ритейлом", — добавила Шагарина.

"Едадил" — сервис, который собирает акции и скидки в ближайших к пользователю магазинах. Сервис создан продакт-менеджером "Яндекса" Наталией Шагариной в 2012 году. В 2015 году 10% сервиса приобрел "Яндекс". "Едадил" работает по всей России и агрегирует данные из 650 ритейловых сетей. Месячная аудитория сервиса составляет более 6 миллионов мобильных пользователей.