Работа газопровода "Ямал-Европа" временно ограничена из-за сбоя

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Работа компрессорной станции "Мальнов" (Mallnow), куда поступает газ по газопроводу "Ямал-Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию, приостановлена из-за технических неполадок, говорится в сообщении газотранспортной компании Gascade, эксплуатирующей участок этого трубопровода на территории Германии.

"Второго октября 2018 года в 9.00 часов (10.00 мск) на компрессорной станции Mallnow Gascade Gastransport GmbH произошел сбой в местной электросети", — говорится в сообщении. Причина сбоя пока неизвестна.

"Транспортировка газа на компрессорной станции Mallnow в настоящее время прервана. Принимаются компенсационные меры", — отмечается в сообщении.

Станция возобновила работу около 12.00 мск после подключения локального источника питания, уточняет Gascade.

"Мальнов" является крайней западной точкой газопровода "Ямал-Европа" в районе Франкфурта-на-Одере вблизи немецко-польской границы. Здесь труба соединяется с газотранспортной системой Германии.

Транснациональный газопровод "Ямал-Европа" проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии. Несколько лет назад Польша добилась права на использование польского участка газопровода в режиме физического реверса, чтобы диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от российского топлива.