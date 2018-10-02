В ПФР рассказали о сокращении списка управляющих пенсионными накоплениями

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Прекращение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных Пенсионным фондом РФ с 11 управляющими компаниями, никак не отразится на гражданах — они смогут выбрать новую УК, а пока их пенсионные накопления будут переданы в государственную управляющую компанию — Внешэкономбанк, сообщили в пресс-службе Фонда.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Пенсионный фонд России решил не продлевать договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений с 11 управляющими компаниями. Как пишет газета, часть компаний добровольно отказалась от продления договоров, часть компаний была отсеяна ПФР как не соответствующие требованиям.

"Важно, что прекращение договора с управляющей компанией не отразится на гражданах. В этом случае УК передает пенсионные накопления своих клиентов в ПФР, а фонд в свою очередь – в государственную управляющую компанию "Внешэкономбанк". При этом граждане уведомляются о смене управляющей компании и праве выбрать новую управляющую компанию или нового страховщика", — сказал представитель ПФР.

В фонде подтвердили, что в ближайшее время истекает срок действия договоров по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, заключенных между ПФР и управляющими компаниями. В соответствии со стандартной процедурой договоры либо пролонгируются, либо нет.

В ПФР подчеркнули, что с некоторыми компаниями действующий договор будет продлен, а некоторые в установленный срок не представили в фонд заявление о намерении продлить договор. Также по результатам проведенной ПФР проверки часть компаний признана не соответствующими требованиям закона – всем таким компаниям были направлены письма-уведомления с указанием конкретных фактов несоответствия требованиям.

По данным "Коммерсанта", договора не будут продлены с УК "Ак Барс Капитал", БФА, "Регион инвестиции" (бывшая "ОФГ Инвест"), "Метрополь", "Мономах", "Аналитический центр", "ТКБ Инвестмент Партнерс", "Управление инвестициями", Пенсионная сберегательная компания, ТРИНФИКО и "Финам Менеджмент". При этом в ПФР названия компаний, с которыми договора не будут продлены, уточнять не стали.