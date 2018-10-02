Швец: Кубань в 2018 г привлекла уже $295 млн прямых иностранных инвестиций

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Краснодарский край в первом квартале текущего года уже привлек 295 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций, это на 4,5 % больше к этому же периоду прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор региона Василий Швец.

"В первом квартале этого года уже привлечено 295 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций — плюс 4,5 % к этому же периоду прошлого года. Международный бизнес вкладывает серьезные средства в создание крупных проектов в крае, создает рабочие места, внедряет новые технологии, а главное приносит налоги в бюджет", — сказал Швец.

Он добавил, что в регионе успешно работают компании с мировым именем, и их позитивный опыт является сигналом для других коллег о том, что бизнесу в крае комфортно.

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