Швец: геополитика не влияет на интерес иностранных инвесторов к Кубани

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Геополитическая повестка не сказывается на интересе иностранных инвесторов к Краснодарскому краю, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор региона Василий Швец.

"Бизнес в первую очередь просчитывает экономику, поэтому очевидно, что интерес иностранного инвестора к краю формирует не геополитическая повестка, а его конкурентные преимущества: выгодное расположение на стыке Европы, Азии и стран СНГ, продуманная транспортная логистика, природные ресурсы, уровень жизни и человеческого капитала. Экономическая и политическая стабильность", — сказал Швец.

Кроме того, по его словам, в последние три года идет большая работа по улучшению инвестклимата, детально прорабатывается каждый проект, ведется его полное сопровождение, совершенствуется правовая и нормативная база.

"Как результат — край все больше притягивает международное бизнес-сообщество. Прошлый год стал рекордным по числу делегаций из других государств — в общей сложности состоялась 31 бизнес-миссия. В этом году прошло уже

28 визитов зарубежных партнеров", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что регион посещали представители, в том числе, Японии, Китая, Испании, Германии, Италии, Бельгии, Вьетнама, Финляндии.

"Краснодарский край сегодня один из ключевых российских регионов, где иностранные инвесторы активно развивают бизнес. По итогам прошлого года объем вложений составил более 1,8 миллиардов долларов США. По этому показателю регион также стабильно находится на 1 месте среди субъектов ЮФО", — заключил замгубернатора.

Другие новости региона читайте здесь >>