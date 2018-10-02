Швец: инвестора на Кубани привлекают сектор логистики, АПК и энергетика

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Инвестиции в экономику края по итогам первого полугодия 2018 года составили порядка 170 миллиардов рублей с темпом роста в 7% к этому же периоду прошлого года, при этом инвесторы проявляют наибольший интерес к транспортировке и хранению, обрабатывающим производствам, АПК и энергетике, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор региона Василий Швец.
Он уточнил, что глава региона Вениамин Кондратьев сегодня делает ставку на развитие промышленности, которая должна стать одним из локомотивов экономики региона.
"При поддержке федерального центра и регионального фонда развития промышленности в крае реализуются крупные проекты. Инвесторы, которые заходят в промышленность, получают всестороннюю поддержку краевых властей, и, я уверен, то усиление отрасли, которое мы сегодня наблюдаем, уже в скором времени позитивно скажется на развитии региона", — заключил замгубернатора.
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