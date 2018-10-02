Оборот сектора МСП на Кубани за 3 года вырос в 1,5 раза - до 3 трлн руб

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Оборот малого и среднего предпринимательства (МСП) в Краснодарском крае за последние три года увеличился в полтора раза и составил почти три триллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости вице-губернатор региона Василий Швец.

"Сегодня в крае более 320 тысяч субъектов МСП. Это на 14 тысяч больше, чем в 2015-м. За это время оборот малого и среднего предпринимательства увеличился в полтора раза и составил почти три триллиона рублей. Планируется, что прирост субъектов МСП в регионе к 2025 году составит не менее 24 тысяч", — сказал Швец.

"Большая часть предпринимателей задействована в торговле, но мы рассчитываем, с учетом краевой Стратегии 2030, увеличить "удельный вес" предприятий обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта. Это те стратегически важные направления, которые сегодня необходимо поддерживать", — добавил замгубернатора.

По его словам, господдержка, упрощение процедур ведения бизнеса — все это направлено на то, чтобы увеличить долю МСП в экономике региона.

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