Оборот сектора МСП на Кубани за 3 года вырос в 1,5 раза - до 3 трлн руб

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Оборот малого и среднего предпринимательства (МСП) в Краснодарском крае за последние три года увеличился в полтора раза и составил почти три триллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости вице-губернатор региона Василий Швец.
"Большая часть предпринимателей задействована в торговле, но мы рассчитываем, с учетом краевой Стратегии 2030, увеличить "удельный вес" предприятий обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта. Это те стратегически важные направления, которые сегодня необходимо поддерживать", — добавил замгубернатора.
По его словам, господдержка, упрощение процедур ведения бизнеса — все это направлено на то, чтобы увеличить долю МСП в экономике региона.
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