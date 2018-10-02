Глава Кубани отметил важность железнодорожного транспорта в жизни региона

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Миллионы туристов и тонн грузов прибывают на Кубань благодаря железнодорожному транспорту, поэтому регион заинтересован в развитии местных проектов "РЖД", рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на открытии первого международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520", который стартовал во вторник в Сочи.

Глава региона приветствовал всех гостей форума в Сочи, отметив важность нынешнего мероприятия для Кубани.

"С точки зрения губернатора многие отрасли экономики региона зависят напрямую от эффективности работы железнодорожного транспорта. Для Краснодарского края это миллионы туристов, которые приезжают на Черноморское побережье России на железнодорожном транспорте, это многомиллионные тонны грузов, которые доставляются в порты Краснодарского края железнодорожным транспортом. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать местные проекты компания "РЖД": реконструкции существующих сетей, создание новых магистралей, чтобы увеличить пропускную способность в Краснодарском крае", — заявил Кондратьев.

Первый международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520", приуроченный к 15-летию со дня образования ОАО "РЖД", открылся в Сочи. По информации организаторов, в мероприятии примут участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, связанных с логистикой и перевозками, финансовых институтов. Главными темами форума станут развитие транспортных коридоров, международное сотрудничество, ускорение грузопотоков.

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