Суд в Москве рассмотрит 6 ноября иск черногорского Atlas bank к ЦБ России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 6 ноября основные слушания по иску черногорского Atlas bank к Центральному банку России о взыскании около 520 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил представитель Atlas bank в суде, истец требует взыскать 269,5 миллиона рублей ущерба, причиненного ликвидацией дочернего российского "Атлас банка". "Ликвидация стала следствием незаконного отзыва лицензии, что установлено судебными актами", — сказал представитель истца. Истец также требует взыскать с ЦБ РФ 250 миллионов рублей компенсации вреда, причиненного деловой репутации. Как пояснил представитель черногорского банка, в результате публикации ответчиком релиза об отзыве лицензии у "Атлас банка" пострадало доброе имя истца.

Представитель Банка России иск не признал. Он, в частности, заявил, что в релизе об отзыве лицензии не упоминалось название истца, в связи с чем его интересы не затронуты. Ответчик также пояснил, что механизм возврата лицензии не предусмотрен российским законодательством, но банк мог бы воспользоваться механизмом получения новой лицензии, чего он не сделал.

Арбитраж Москвы в 2014 году по заявлению ЦБ принял решение о ликвидации "Атлас банка". Это решение подтвердили все вышестоящие инстанции. По сообщению ЦБ, "Атлас банк", входивший в восьмую сотню кредитных организаций России, был вовлечен в операции по переводу денег за пределы РФ. Вместе с тем непосредственным основанием для отзыва лицензии стало то, что банк не установил конечных бенефициаров восьми российских компаний, открывших счета в "Атлас банке", а также не получил информацию о целях открытия счетов и о деловой репутации клиентов.

Atlas bank и "Атлас банк" оспорили в суде приказ ЦБ об отзыве лицензии. Они заявили, что нарушения, за которые была отозвана лицензия, являются несущественными, и суды с этим согласились. Так, апелляционный суд в феврале 2015 года указал, что для отзыва лицензии не было всех необходимых условий, а мера воздействия неадекватна допущенным нарушениям.

После того, как приказ ЦБ об отзыве лицензии был признан судами незаконным, учредители "Атлас банка" пытались отменить по новым обстоятельствам решение о ликвидации, но им это не удалось. В частности, Верховный суд РФ в феврале 2017 года указал, что на момент рассмотрения судом первой инстанции заявления Atlas bank о пересмотре решения о ликвидации ликвидационные мероприятия были выполнены. Ликвидатор банка Марина Кнутова при рассмотрении в суде в июне 2015 года вопроса о завершении ликвидации сообщила, что кредитная организация не являлась банкротом.