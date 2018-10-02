Рассмотрение иска к "Газпрому" может затянуться, заявили в "Нафтогазе"

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Рассмотрение в Стокгольмском арбитраже нового иска "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" по пересмотру тарифа на транзит газа с марта 2018 года на сумму 12 миллиардов долларов может затянуться на шесть лет, сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Новый арбитраж против "Газпрома", с нашими исковыми заявлениями на сумму более 12 миллиардов долларов, учитывая наш опыт, завершится не ранее чем через два-три года. Мы уже знаем, что "Газпром" всячески избегает выполнения решения международного арбитража и в таких условиях принудительное взыскание занимает еще минимум год. То есть уже четыре года. А если учитывать обжалование в апелляционном суде и Верховном суде Швеции, то не четыре года, а все шесть лет", — написал Витренко на странице в Facebook.

"Нафтогаз" в июле подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов. Витренко при этом сообщал, что сумма исковых требований может быть уменьшена, если "Газпром" забронирует транзитные мощности после 2019 года "и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России".

Кроме того, в конце сентября Витренко сообщил, что "Нафтогаз" будет в Стокгольмском арбитраже добиваться от "Газпрома" компенсации разницы между ценой импорта газа из ЕС и ценой, установленной решением суда. В декабрьском решении по спору о поставках газа, арбитраж, среди прочего, поддержал Украину и отменил привязку контрактной цены на газ к нефтепродуктам, вместо чего она будет рассчитываться исходя из стоимости газа на европейском спотовом рынке.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.