Около 800 фермеров представят свою продукцию на "Кубанской ярмарке"

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Около 800 фермеров со всего Краснодарского края представят свою продукцию на "Кубанской ярмарке", сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Проведение "Кубанской ярмарки" уже стало доброй традицией для нашего края. Это не просто выставка достижений наших сельхозпроизводителей. Это еще одно доказательство, что процесс импортозамещения в крае более чем успешен – ассортимент качественной, конкурентоспособной продукции на стендах ярмарки огромный. И очень важно, что все больше таких товаров производится именно в фермерских хозяйствах, в сельхозкооперативах", — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что край максимально поддерживает такую динамику, постоянно увеличивая господдержку сельхозпроизводителей.

"В этом году на поддержку фермерства выделено порядка 1,3 миллиарда рублей, в том числе на развитие кооперации – более 360 миллионов рублей. Сегодня ни один другой регион не вкладывает столько средств в поддержку фермерских объединений. Кстати, в этом году мы ожидаем большего количества участников именно из числа сельхозкооперативов. Всего же свою продукцию представят около 800 фермеров со всего края", — уточнил глава края.

По его словам, помимо самой ярмарки для гостей будет организована деловая программа, запланированы мастер-классы для сельхозпроизводителей, круглые столы и семинары. Фермерам расскажут о принципах работы сельхозкоопераций, о развитии агротуризма, о том, как получить те или иные льготы и субсидии.

Восьмая Агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка 2018" пройдет в краснодарском выставочном комплексе "Экспоград Юг" с 4 по 7 октября. Ожидается, что в ней примут участие 823 сельхозпроизводителя со всех районов края.

В этом году она будет представлена 12 тематическими кластерами: "Животноводство", "Растениеводство", "Птицеводство", "Рыбоводство", "Садоводство, виноградарство и цветоводство", "Виноделие и сельский (аграрный) туризм", "Пчеловодство", "Пивоварение и безалкогольные напитки", "Пищевое оборудование", "Сельхозтехника, оборудование и технологии", "Продовольственные товары" и "Товары народных промыслов".

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