Менее 45% молодых людей готовы жить только на пенсию, заявили в Сбербанке

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Менее 45% молодых людей до 35 лет в РФ готовы полагаться только на государственную пенсию, сообщает Сбербанк по итогам изучения профиля клиентов, заключивших индивидуальные пенсионные планы (ИПП) за последние 10 лет.

"В последнее время происходит слом приоритетов: молодые люди в возрасте до 35 лет все реже готовы полагаться исключительно на государственную пенсию (менее 45%) и чаще других рассчитывают на личные сбережения (34%)", — говорится в сообщении.

По данным банка, самые активные граждане в вопросе формирования будущей пенсии — это люди от 30 до 50 лет, или 70%. Аудитория активно работающих граждан, копящих на прибавку к пенсии, разделилась примерно пополам: 35,3% — клиенты в возрасте 30–39 лет и 36,4% — клиенты в возрасте 40–49 лет.

Наиболее активными клиентами являются женщины — их доля 62,3% против 37,6% мужчин. Женщины чаще всего начинают откладывать на пенсию в ИПП в возрасте 40–49 лет (25%) и 30–39 лет (21,8%). Среди мужской аудитории наиболее активны клиенты в возрасте 30–39 лет (13,5%).

Основная масса населения России начинает впервые задумываться об источниках дохода в старости в возрасте 30–35 лет. К этому времени уже 83% представителей данной возрастной группы думали, на что станут жить в старости.

Чаще всего мысли о том, на какие источники дохода придется жить в пожилом возрасте, возникают у населения Центральной России. Такой подход к финансовому планированию наиболее распространен среди москвичей — 92% жителей столицы раньше и чаще других россиян задаются этим вопросом. Реже всего об источниках дохода в старости задумываются жители Южного федерального округа и Дальнего Востока.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако президент Владимир Путин предложил ряд смягчающих мер. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Предложения по изменению пенсионной системы оформили в виде поправок к законопроекту и были внесены президентом на рассмотрение в Госдуму. Накануне депутаты приняли законопроект в третьем чтении.