"Коммерсантъ" узнал о планах ввести норму энергопотребления

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство решило вернуться к идее введения социальной нормы энергопотребления, пишет "Коммерсантъ".

Социальная норма — это определенные показатели месячного энергопотребления на одного человека. Тариф зависит от того, укладывается ли он в них.

В 2013 году правительство уже разрабатывало похожую реформу. Тогда в семи пилотных регионах установили социальную норму от 50 до 190 киловатт-часов в месяц на человека. Однако в январе 2014 года ее отложили на два года.

Новый вариант социальной нормы будет мягче, чем в 2013 году. Она фиксируется на отметке в 300 киловатт-часов в месяц и оплачивается по базовому тарифу. При превышении этого показателя — по повышенному. А при месячном потреблении свыше 500 киловатт-часов вводится тариф "экономически обоснованный", но объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения", то есть домохозяйство.

По данным издания, эту реформу одобрил вице-премьер Дмитрий Козак.

Индексация тарифов ЖКХ

В конце сентября правительство также утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году. С января они вырастут на 1,7%, с первого июля — на 2,4%. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

Двухэтапная индексация тарифов на услуги ЖКХ, по предложению Минэкономразвития, вызвана повышением НДС с первого января с 18% до 20%.

По его словам, общий уровень индексации тарифов в 2019 году не превысит 4%, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы считаем неправильным перекладывать повышение НДС на конечных потребителей", — отметил он.

По его словам, такой подход заложен в прогнозе социально-экономического развития на 2019 год.

Против идеи индексации тарифов выступала Федеральная антимонопольная служба. Глава ведомства Игорь Артемьев считает, что индексация должна быть экономически обоснованной для каждой компании.

Он напомнил, что у некоторых компаний могут быть и так завышенные тарифы, у кого-то, напротив — заниженные.

"Вот мы, в том числе, и тем, у кого тариф в 20 раз больше эталона, мы тоже хотим им повысить тариф?" — удивляется глава антимонопольного ведомства.

Артемьев признал, что дифференцированный подход требует, чтобы были утверждены эталонные, то есть экономически обоснованные тарифы.

"Но ситуация в том, что эталоны по многим направлениям пока еще не утверждены", — признал он.