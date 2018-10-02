Костин рассказал о сроках перехода на контракты в национальных валютах

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что предлагает постепенно переходить на заключение контрактов в различных отраслях, в том числе по вооружениям, в национальных валютах, оценивает длительность такого перехода в не менее чем пять лет.

В последние месяцы из-за ситуации с американскими санкциями активизировалось обсуждение необходимости дедолларизации российской экономики, в частности глава ВТБ еще в июле представил президенту РФ Владимиру Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах, а в сентябре подробности "плана Костина" стали известны широкой публике.

Как рассказал Костин, в его предложениях речь не идет о полном отказе от доллара, в то же время предлагается переходить на расчеты в нацвалютах в международной торговле, например внутри ЕАЭС и в отдельных сферах. "Вооружение, например. Там, где это возможно", — отметил глава ВТБ.

Кроме того, по его словам, России нужно развивать собственные финансовые площадки для того, чтобы можно было привлекать, в том числе, иностранные инвестиции.

"Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение", — пояснил Костин. По его словам, это займет не один год. "Я думаю, что это займет не менее пяти лет, наверное. Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична", — сказал глава ВТБ.

Как заявлял в сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов, ряд российских контрактов по военно-техническому сотрудничеству уже переведены на расчеты в национальных валютах, однако спрогнозировать сроки полного перехода на подобные платежи пока нельзя.