Костин рассказал о сроках перехода на контракты в национальных валютах

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что предлагает постепенно переходить на заключение контрактов в различных отраслях, в том числе по вооружениям, в национальных валютах, оценивает длительность такого перехода в не менее чем пять лет.
Как рассказал Костин, в его предложениях речь не идет о полном отказе от доллара, в то же время предлагается переходить на расчеты в нацвалютах в международной торговле, например внутри ЕАЭС и в отдельных сферах. "Вооружение, например. Там, где это возможно", — отметил глава ВТБ.
Кроме того, по его словам, России нужно развивать собственные финансовые площадки для того, чтобы можно было привлекать, в том числе, иностранные инвестиции.
Как заявлял в сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов, ряд российских контрактов по военно-техническому сотрудничеству уже переведены на расчеты в национальных валютах, однако спрогнозировать сроки полного перехода на подобные платежи пока нельзя.