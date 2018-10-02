Санкции мешают приходу крупного бизнеса на Кавказ, считает Чеботарев

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении России препятствуют приходу в регионы Северного Кавказа крупного бизнеса из Европы, сообщил в интервью РИА Новости глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

По словам министра, наиболее активны на Северном Кавказе такие страны, как Австрия, Италия, Франция, которые понимают, что в СКФО можно выгодно вкладывать. "С западноевропейскими коллегами мы видим большие перспективы сотрудничества в таких отраслях, как сельское хозяйство, промышленность и, конечно, туризм, который для Северного Кавказа важнейшее направление и бесспорная "точка роста" в структуре экономики региона", — отметил Чеботарев.

"Если говорить о политике санкций Запада в отношении нас, конечно, это сказывается, влияет негативно на приход крупного западного игрока сюда. Но, тем не менее, нам удается эти искусственные барьеры обходить", — добавил глава Минкавказа.

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