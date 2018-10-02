В Минкавказе считают экспорт халяльной продукции в Турцию перспективным

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Перспективным для регионов Северного Кавказа направлением в сотрудничестве с Турцией является экспорт произведенной в СКФО минеральной воды и халяльной продукции, сообщил в интервью РИА Новости глава Минкавказа России Сергей Чеботарев.

"Турция тоже активно инвестирует в Северный Кавказ, причем мы как министерство видим, что турецкая сторона заинтересована в развитии сотрудничества. Это опять же инвестиции в гостиничный бизнес, ресторанный, который сейчас на Северном Кавказе активно развивается", — сказал министр.

"Кроме того, перспективным находим сотрудничество в сфере торговли, в частности, в организации экспорта произведенной на территории региона продукции, например, минеральной воды, халяльной продукции в Турецкую Республику. Интересен туризм — увеличение взаимного турпотока", — добавил Чеботарев.

Полный текст интервью с Сергеем Чеботаревым читайте на сайте Ria.ru >>