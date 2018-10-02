МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Китайский бизнес готов вкладывать в предприятия автопрома и энергокомплексы Северного Кавказа, а также развивать в макрорегионе производства по сборке бытовой техники и автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

По словам министра, взаимодействие с Китаем экономически выгодно Северному Кавказу, потому что у КНР накоплен уникальный опыт в отраслях, которые активно развиваются в СКФО, в том числе – сельское хозяйство и туризм.

"Нам интересно взаимодействие с этой страной, в том числе в контексте проекта "Один пояс — один путь", который имеет хорошие перспективы для прохождения через Северный Кавказ. Конечно, степень участия в этом проекте нашего федерального округа будет определяться, исходя из российских интересов и необходимости сопряжения этого проекта с деятельностью Евразийского экономического союза", — рассказал Чеботарев.

Он напомнил, что летом на Северном Кавказе побывала делегация во главе с послом КНР в России господином Ли Хуэем.

"Знакомились с инвестиционным потенциалом, туристическими возможностями. Они проявляют интерес к инвестированию совместных предприятий, развитию туризма. Китайские партнеры хотят вкладывать в предприятия автопрома, энергетические комплексы, готовы развивать производство в северокавказских регионах, в частности, по сборке бытовой техники и автомобилей. Кстати, в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье есть подобные заводы", — уточнил глава Минкавказа.

Полный текст интервью с Сергеем Чеботаревым читайте на сайте Ria.ru >>