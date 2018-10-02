Глава Минкавказа рассказал о воровстве электричества и газа в СКФО

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Воровство электричества и газа на Северном Кавказе маскируют под потери от изношенности сетей и неуплату потребителями, сообщил в интервью РИА Новости глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

"Правоохранительным органам, да и нам — всем миром — нужно бороться с воровством электричества и газа на Северном Кавказе, которое маскируется под потери из-за изношенности сетей или под неуплату потребителями. В этом направлении работа идет, но она пока недостаточная. Вор должен сидеть в тюрьме, как сказал Глеб Жеглов", — заявил Чеботарев.

Кроме того, по словам министра, принимаются кадровые решения в отношении ответственных чиновников на местах.

"Одна из мер по ликвидации задолженности – это усиление дисциплины и повышение ответственности, персональной ответственности тех лиц, которые этим занимаются на местах. Соответствующие кадровые решения принимаются, привлекаются к ответственности должностные лица — десятки и десятки людей, вплоть до увольнения. Это происходит и в субъектах, и в региональных отделениях ресурсоснабжающих организаций", — пояснил глава Минкавказа.

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