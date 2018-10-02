В Чечне нужно создать современную систему ЛЭП, заявил глава Минкавказа

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Построенные как временные после окончания боевых действий в Чечне линии электропередач до сих пор используются, в республике нужно создавать современную энергосистему, сообщил в интервью РИА Новости глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

По словам министра, чтобы решить проблему задолженности в регионах Северного Кавказа за ТЭК, нужно, в том числе, заменить существующую сильно изношенную инфраструктуру, что позволит сократить энергопотери.

"Допустим, в Чечне все ЛЭП были построены как временные после боевых действий. Они давно должны были быть заменены на постоянные, но до сих пор используются. Там общая линия связывает большинство населенных пунктов, и, если где-то происходит авария, вся линия не работает и полреспублики находится без света. Более того, в отдаленных населенных пунктах напряжение не 220 вольт в домах, а 120 или даже меньше", — рассказал Чеботарев.

"Это никуда не годится. Нужно создавать новую и современную систему ЛЭП", — добавил глава Минкавказа.

Он отметил, что обновление энергосетей Дагестана позволило сократить потери электричества сразу на 40%.

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