Чеботарев рассказал о задолженности в сфере ТЭК на Северном Кавказе

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Задолженность за тепло и электроэнергию в регионах Северного Кавказа, несмотря на предпринимаемые меры, пока продолжает расти, хотя и более медленными темпами, сообщил в интервью РИА Новости глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

Он напомнил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил решать проблему задолженности всем заинтересованным министерствам в формате правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа, и при комиссии есть рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу, куда входят и госструктуры, и бизнес.

"Мы видим, что постепенно ситуация исправляется, но пока нам не удается коренным образом ее переломить. В первом полугодии задолженность за электроэнергию составила 27,5 миллиардов рублей, за газ – 96,5 миллиардов рублей. И она растет, к сожалению, хоть и более медленными темпами", — сказал Чеботарев.

По его словам, для решения проблемы задолженностей нужно принимать комплексные меры. Среди них – укрепление платежной дисциплины, которое должно вестись совместно с региональными властями и при участии правоохранительных органов; замена изношенной инфраструктуры; борьба с воровством энергоресурсов.

"Что касается газораспределительных сетей, то ситуация похожая — огромная изношенность. Просто ничего не менялось и не ремонтировалось с советского времени, из-за этого большие потери газа в газораспределительных сетях", — отметил министр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.