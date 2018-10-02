Астана оспаривает решение о возврате партии сельхозпродукции из России

АЛМА-АТА, 2 окт — РИА Новости. Казахстан считает неправомерными действия российских инспекторов по карантину растений, по решению которых на территорию республики были возвращены три автотранспортных средства с сельхозпродукцией; в случае неурегулирования этого вопроса Астана может принять аналогичные меры в отношении российской продукции, говорится на сайте министерства сельского хозяйства Казахстана.

В сообщении ведомства говорится, что 28 сентября на официальном сайте Россельхознадзора опубликована информация о возврате на территорию Казахстана трех автотранспортных средств с подкарантинной продукцией (картофель продовольственный — 15 тонн, дыни — 40 тонн) по причине отсутствия производителей в списке компаний, экспортирующих растительную продукцию в Россию.

"Возврат подкарантинной продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию в Российскую Федерацию, является неправомерными", — заявляет министерство сельского хозяйства республики.

В сообщении подчеркивается, что нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области карантина растений не предусмотрено ведение реестра производителей, экспортирующих растительную продукцию. "Более того, возврат продукции по причинам, не предусмотренным требованиям законодательства, является ущемлением прав участников внешнеэкономической деятельности", — отмечается в сообщении Минсельхоза.

Казахстанское ведомство отмечает, что конкретные случаи, при которых осуществляется возврат или уничтожение подкарантинной продукции, предусмотрены Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории ЕАЭС, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318. Едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157, по информации министерства, также не предусмотрены требования к наличию указанного реестра предприятий при перемещении подкарантинной продукции.

"В адрес Россельхознадзора будет направлено официальное письмо о неправомерных действиях инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе. В случае возврата продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, Казахстан будет вынужден принять аналогичные меры в отношении продукции, ввозимой из Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.