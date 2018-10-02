Астана оспаривает решение о возврате партии сельхозпродукции из России

АЛМА-АТА, 2 окт — РИА Новости. Казахстан считает неправомерными действия российских инспекторов по карантину растений, по решению которых на территорию республики были возвращены три автотранспортных средства с сельхозпродукцией; в случае неурегулирования этого вопроса Астана может принять аналогичные меры в отношении российской продукции, говорится на сайте министерства сельского хозяйства Казахстана.
"Возврат подкарантинной продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию в Российскую Федерацию, является неправомерными", — заявляет министерство сельского хозяйства республики.
В сообщении подчеркивается, что нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области карантина растений не предусмотрено ведение реестра производителей, экспортирующих растительную продукцию. "Более того, возврат продукции по причинам, не предусмотренным требованиям законодательства, является ущемлением прав участников внешнеэкономической деятельности", — отмечается в сообщении Минсельхоза.
"В адрес Россельхознадзора будет направлено официальное письмо о неправомерных действиях инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе. В случае возврата продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, Казахстан будет вынужден принять аналогичные меры в отношении продукции, ввозимой из Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.