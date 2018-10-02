Цена мексиканской нефтяной смеси достигла максимума за четыре года

МЕХИКО, 2 окт – РИА Новости. Цена на мексиканскую нефтяную смесь в понедельник достигла максимума за четыре года на фоне ожидания сокращения экспорта из Ирана из-за американских санкций, свидетельствуют данные торгов.

По итогам 1 октября стоимость барреля мексиканской смеси составила 76,34 доллара, впервые с октября 2014 года преодолев отметку в 76 долларов. Таким образом, мексиканская смесь стоит больше WTI, фьючерсы на ноябрь которой стоили по состоянию на 5.47 мск 75,5 доллара. Цена декабрьских фьючерсов на Brent составляла 85,01 доллара. Эти две марки нефти также достигли ценовых максимумов с 2014 года.

Трейдеры опасаются сокращения предложения на глобальном рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Кроме того, нефть поддержали новости о торговом соглашении между Мексикой, США и Канадой, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Как ожидается, документ может быть подписан 29 ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.