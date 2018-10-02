Цена мексиканской нефтяной смеси достигла максимума за четыре года

МЕХИКО, 2 окт – РИА Новости. Цена на мексиканскую нефтяную смесь в понедельник достигла максимума за четыре года на фоне ожидания сокращения экспорта из Ирана из-за американских санкций, свидетельствуют данные торгов.
Трейдеры опасаются сокращения предложения на глобальном рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.
Кроме того, нефть поддержали новости о торговом соглашении между Мексикой, США и Канадой, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Как ожидается, документ может быть подписан 29 ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.