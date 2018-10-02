Мексиканский эксперт рассказал о деталях нового соглашения USMCA

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Заключение нового соглашения USMCA между Мексикой, Канадой и США вместо действовавшего с 1994 года НАФТА может оказаться не только победой США, но и создать для этой страны ряд проблем, считает финансовый аналитик, профессор Национального автономного университета Мексики Клементе Руис Дуран.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Президент США Дональд Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран.

"Эта предполагаемая победа команды переговорщиков Трампа может иметь отрицательный эффект для самих американцев в связи с ростом цен для покупателей машин и возможными планами по переводу автомобильных производств в страны с меньшей стоимостью работы, такие как Китай", — заявил Руис Дуран РИА Новости.

По словам аналитика, текст соглашения включает в себя изменения в таких сферах, как новые правила выпуска легковых автомобилей и грузовиков, направленные на их производство в странах с более высокими зарплатами; снижение барьеров на пути товаров американских производителей молочной продукции в Канаду; сохранение суда по разрешению споров, который США планировали закрыть; гарантии расширения доступа канадским и мексиканским производителям автомобилей и легких грузовиков на рынок США.

"При этом сохраняется неопределенность относительно снятия американских пошлин на поставки стали и алюминия в США. Несомненно, в случае сохранения эти пошлины ухудшат положение с производством этих металлов в Мексике и Канаде", — заметил эксперт.

Он напомнил, что правила НАФТА требовали, чтобы не менее 62,5% каждого автомобиля производились в странах Северной Америки для применения к нему нулевых ставок тарифа. Новое соглашение поднимает этот порог до 75%. "Целью этого является заставить производителей машин использовать для каждого автомобиля, собранного Мексике или Канаде, меньше частей из таких стран, как Германия, Япония, Южная Корея или Китай", — заметил Руис Дуран.

Впервые новое соглашение также обязывает, чтобы был обеспечен постепенный рост (до 40% к 2023 году) деталей каждой машины, изготовленных на заводах с так называемой "высокой зарплатой". Соглашение гласит, что такие заводы должны платить как минимум 16 долларов в час средней зарплаты своих рабочим. "Это почти в три раза выше средней зарплаты на мексиканском заводе в настоящий момент, и американцы рассчитывают, что это заставит производителей сменить мексиканских поставщиков (автомобилей) на американских или канадских", — заметил он.

Новое соглашение также включает дополнительные акты, которые предоставляют освобождения от любого будущего налога США до 2,6 миллиона пассажирских автомобилей, импортируемых из каждой из трех стран. "Это немного больше, чем количество транспортных средств, которые Мексика поставила в США в прошлом году, и почти на 1 миллион больше, чем экспортировала туда Канада", — добавил Руис Дуран.

Одним из самых важных был вопрос о защите Канадой своего рынка молочной продукции от импорта из США с учетом поддержки государством канадских производителей на международных рынках. "Новое соглашение постепенно открывает канадский рынок для поставок американской молочной продукции, включающей жидкое молоко, сметану, масло, порошковое молоко, сыры и другие товары. Канада согласилась отменить программу, которая помогает канадским продавцам этих товаров на родине и за рубежом", — уточнил эксперт.