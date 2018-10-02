Мексиканский эксперт рассказал о деталях нового соглашения USMCA

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Заключение нового соглашения USMCA между Мексикой, Канадой и США вместо действовавшего с 1994 года НАФТА может оказаться не только победой США, но и создать для этой страны ряд проблем, считает финансовый аналитик, профессор Национального автономного университета Мексики Клементе Руис Дуран.
"Эта предполагаемая победа команды переговорщиков Трампа может иметь отрицательный эффект для самих американцев в связи с ростом цен для покупателей машин и возможными планами по переводу автомобильных производств в страны с меньшей стоимостью работы, такие как Китай", — заявил Руис Дуран РИА Новости.
По словам аналитика, текст соглашения включает в себя изменения в таких сферах, как новые правила выпуска легковых автомобилей и грузовиков, направленные на их производство в странах с более высокими зарплатами; снижение барьеров на пути товаров американских производителей молочной продукции в Канаду; сохранение суда по разрешению споров, который США планировали закрыть; гарантии расширения доступа канадским и мексиканским производителям автомобилей и легких грузовиков на рынок США.
Он напомнил, что правила НАФТА требовали, чтобы не менее 62,5% каждого автомобиля производились в странах Северной Америки для применения к нему нулевых ставок тарифа. Новое соглашение поднимает этот порог до 75%. "Целью этого является заставить производителей машин использовать для каждого автомобиля, собранного Мексике или Канаде, меньше частей из таких стран, как Германия, Япония, Южная Корея или Китай", — заметил Руис Дуран.
Впервые новое соглашение также обязывает, чтобы был обеспечен постепенный рост (до 40% к 2023 году) деталей каждой машины, изготовленных на заводах с так называемой "высокой зарплатой". Соглашение гласит, что такие заводы должны платить как минимум 16 долларов в час средней зарплаты своих рабочим. "Это почти в три раза выше средней зарплаты на мексиканском заводе в настоящий момент, и американцы рассчитывают, что это заставит производителей сменить мексиканских поставщиков (автомобилей) на американских или канадских", — заметил он.
Одним из самых важных был вопрос о защите Канадой своего рынка молочной продукции от импорта из США с учетом поддержки государством канадских производителей на международных рынках. "Новое соглашение постепенно открывает канадский рынок для поставок американской молочной продукции, включающей жидкое молоко, сметану, масло, порошковое молоко, сыры и другие товары. Канада согласилась отменить программу, которая помогает канадским продавцам этих товаров на родине и за рубежом", — уточнил эксперт.