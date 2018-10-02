РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Мексиканский эксперт рассказал о деталях нового соглашения USMCA

(обновлено: 05:50 02.10.2018)
03250
© AFP 2018 / Guillermo AriasГрузовики на границе Мексики и США. Архивное фотоГрузовики на границе Мексики и США. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Заключение нового соглашения USMCA между Мексикой, Канадой и США вместо действовавшего с 1994 года НАФТА может оказаться не только победой США, но и создать для этой страны ряд проблем, считает финансовый аналитик, профессор Национального автономного университета Мексики Клементе Руис Дуран.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд перед офисом торгового представителя США. 28 сентября 2018
© AP Photo / Andrew Harnik
Канада и США достигли соглашения по НАФТА, сообщают СМИ
Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Президент США Дональд Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран.

"Эта предполагаемая победа команды переговорщиков Трампа может иметь отрицательный эффект для самих американцев в связи с ростом цен для покупателей машин и возможными планами по переводу автомобильных производств в страны с меньшей стоимостью работы, такие как Китай", — заявил Руис Дуран РИА Новости.

По словам аналитика, текст соглашения включает в себя изменения в таких сферах, как новые правила выпуска легковых автомобилей и грузовиков, направленные на их производство в странах с более высокими зарплатами; снижение барьеров на пути товаров американских производителей молочной продукции в Канаду; сохранение суда по разрешению споров, который США планировали закрыть; гарантии расширения доступа канадским и мексиканским производителям автомобилей и легких грузовиков на рынок США.

Флаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада. Архивное фото
© AFP 2018 / Lars Hagberg
Эксперт прокомментировала заключение обновленного соглашения по НАФТА
"При этом сохраняется неопределенность относительно снятия американских пошлин на поставки стали и алюминия в США. Несомненно, в случае сохранения эти пошлины ухудшат положение с производством этих металлов в Мексике и Канаде", — заметил эксперт.

Он напомнил, что правила НАФТА требовали, чтобы не менее 62,5% каждого автомобиля производились в странах Северной Америки для применения к нему нулевых ставок тарифа. Новое соглашение поднимает этот порог до 75%. "Целью этого является заставить производителей машин использовать для каждого автомобиля, собранного Мексике или Канаде, меньше частей из таких стран, как Германия, Япония, Южная Корея или Китай", — заметил Руис Дуран.

Впервые новое соглашение также обязывает, чтобы был обеспечен постепенный рост (до 40% к 2023 году) деталей каждой машины, изготовленных на заводах с так называемой "высокой зарплатой". Соглашение гласит, что такие заводы должны платить как минимум 16 долларов в час средней зарплаты своих рабочим. "Это почти в три раза выше средней зарплаты на мексиканском заводе в настоящий момент, и американцы рассчитывают, что это заставит производителей сменить мексиканских поставщиков (автомобилей) на американских или канадских", — заметил он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Премьер Канады оценил договоренность о новом соглашении с США и Мексикой
Новое соглашение также включает дополнительные акты, которые предоставляют освобождения от любого будущего налога США до 2,6 миллиона пассажирских автомобилей, импортируемых из каждой из трех стран. "Это немного больше, чем количество транспортных средств, которые Мексика поставила в США в прошлом году, и почти на 1 миллион больше, чем экспортировала туда Канада", — добавил Руис Дуран.

Одним из самых важных был вопрос о защите Канадой своего рынка молочной продукции от импорта из США с учетом поддержки государством канадских производителей на международных рынках. "Новое соглашение постепенно открывает канадский рынок для поставок американской молочной продукции, включающей жидкое молоко, сметану, масло, порошковое молоко, сыры и другие товары. Канада согласилась отменить программу, которая помогает канадским продавцам этих товаров на родине и за рубежом", — уточнил эксперт.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена