Премьер Финляндии возглавит бизнес-делегацию страны в Испанию и Португалию

ХЕЛЬСИНКИ, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля возглавит бизнес-делегацию страны в Испанию и Португалию, посещение которых начнется во вторник, сообщает правительство страны.

"Премьер-министр Юха Сипиля в составе бизнес-делегации Team Finland совершит поездку для содействия финскому экспорту в Португалию и Испанию. В ходе визита Сипиля проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и премьер-министром Испании Педро Санчесом", — говорится в сообщении.

Основное внимание будет уделено актуальным вопросам ЕС и международным вопросам. Также в повестке дня будут темы миссии по продвижению продаж финских товаров Team Finland, в том числе биоэкономика, а в Португалии — вопросы лесного хозяйства. Финляндия, Португалия и Испания примут совместную декларацию о развитии биоэкономики и циркулярной экономики.

В Португалии Сипиля также примет участие в открытии нового головного офиса компании Nokia.

В состав делегации вошли представители 14 финских компаний: Arbonaut, Ariterm Oy, BMH Technology Oy, Clean Steel International Oy, Enertal Oy, FCG Finnish Consulting Group Ltd, Fixteri Group Oy, Indufor Oy, Inray Oy Ltd, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy, Molok, RMV Tech Oy, Volter Oy и VTT Oy.