Вся венесуэльская нефть должна продаваться за "петро", заявил Мадуро

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник, что планирует перевести всю продажу венесуэльской нефти на расчеты в криптовалюте "петро".

"Венесуэла должна быстро продвигаться к переговорам и продаже всей своей нефти и ее производных, которые будут уходить с венесуэльских берегов, за "петро". Вся венесуэльская нефть очень скоро должна продаваться за "петро". Хорошая идея, правда", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, необходимо подготовиться к продаже всего бензина для международной авиации за "петро", причем немедленно.

"Петро" была выпущена в оборот с 20 февраля, это первая криптовалюта, обеспеченная нефтью. Таким образом, Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Ранее Мадуро определил стоимость одного "петро" в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).