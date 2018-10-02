Вся венесуэльская нефть должна продаваться за "петро", заявил Мадуро

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник, что планирует перевести всю продажу венесуэльской нефти на расчеты в криптовалюте "петро".
По его словам, необходимо подготовиться к продаже всего бензина для международной авиации за "петро", причем немедленно.
"Петро" была выпущена в оборот с 20 февраля, это первая криптовалюта, обеспеченная нефтью. Таким образом, Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Ранее Мадуро определил стоимость одного "петро" в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).