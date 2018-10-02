Бизнес-миссия из Японии отправилась на южные Курилы

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Бизнес-миссия японских предпринимателей и правительственных чиновников отправилась во вторник из порта Немуро на Хоккайдо на южные Курилы, сообщило агентство Киодо.

Бизнес-миссия должна была выехать на южные Курилы 16 августа, однако не смогла этого сделать из-за плохой погоды. На следующий день корабль вышел из порта Немуро на Хоккайдо, но был вынужден вернуться обратно из-за высоких волн. Новый срок поездки был согласован в ходе визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивосток в сентябре этого года.

Первоначально бизнес-миссия из Японии на южные Курилы должна была подготовить материал по конкретным вопросам сотрудничества к двустороннему саммиту во Владивостоке.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из 50 с лишним представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.