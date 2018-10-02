Министр финансов США изложил позицию по торговым переговорам с Китаем

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы возобновить торговые переговоры с Китаем, однако в этом "нет спешки", заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox News.
"Президент выразился предельно ясно. Недавно были введены пошлины, о них мы предупреждали ранее этим летом. Президент ясно сказал, а его экономическая команда полностью разделяет его мнение о том, что мы не станем сдерживать процесс введения пошлин только ради обещаний (Пекина — ред.). Китаю требуется пересмотреть (свою позицию — ред.)- добавил он.
Кроме того, Мнучин прокомментировал заключение нового торгового соглашения USMCA, назвав его "революционным". По словам министра, соглашение поможет увеличить количество рабочих мест в США, а также, отвечая на вопрос ведущего, Мнучин заверил, что соглашение не приведет к росту цен на автомобили в США и не выдавит из этой страны малых автопроизводителей.
Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран.
В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.