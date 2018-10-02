Министр финансов США изложил позицию по торговым переговорам с Китаем

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы возобновить торговые переговоры с Китаем, однако в этом "нет спешки", заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox News.

"Президент (США — ред.) говорил, что если Китай хочет вынести на рассмотрение соответствующие предложения, внести существенные изменения в защиту наших технологий и установить справедливый баланс в торговле, то мы их выслушаем. Однако в этом нет никакой спешки", — заявил Мнучин.

"Президент выразился предельно ясно. Недавно были введены пошлины, о них мы предупреждали ранее этим летом. Президент ясно сказал, а его экономическая команда полностью разделяет его мнение о том, что мы не станем сдерживать процесс введения пошлин только ради обещаний (Пекина — ред.). Китаю требуется пересмотреть (свою позицию — ред.)- добавил он.

Кроме того, Мнучин прокомментировал заключение нового торгового соглашения USMCA, назвав его "революционным". По словам министра, соглашение поможет увеличить количество рабочих мест в США, а также, отвечая на вопрос ведущего, Мнучин заверил, что соглашение не приведет к росту цен на автомобили в США и не выдавит из этой страны малых автопроизводителей.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран.

Обещание добиться справедливых торговых отношений с партнерами было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Его особое раздражение вызывает торговля с КНР. В результате в июле текущего года США фактически развязали торговую войну с Китаем, когда ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры.

В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.