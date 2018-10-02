Минкавказ сообщил, где может пройти первый Кавказский экономический форум

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Рассматривается возможность проведения первого Кавказского экономического форума в конце 2019 года на территории Кавказских минеральных вод, сообщил в интервью РИА Новости глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

Ранее полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников на встрече с депутатами Государственной думы рассказал, что прездиент Владимир Путин поддержал идею проведения Кавказского экономического форума.

По словам Чеботарева, на территории северокавказского региона проходит много разных форумов и других публичных мероприятий, а Кавказский эконмический форум позволит обобщить их все, провести на хорошем уровне с участием всех семи субъектов Северного Кавказа, с приглашением гостей соседних регионов и государств Закавказья.

"Помимо этого, рассматривается участие стран, чьи интересы представлены в нашем макрорегионе, таких как Иран, Турция, а также Китай и Индия. Иран в последнее время проявляет большой интерес к России, в частности к Северному Кавказу", — уточнил Чеботарев.

"Что касается места проведения форума, то если старт будет дан, было бы интересно рассмотреть территорию Кавказских Минеральных вод. В середине следующего года там планируется ввести в эксплуатацию Международный выставочный центр, и будет просто здорово, если первый форум проведем в этом современном здании. А далее будем смотреть: у нас есть прекрасные возможности для проведения форума и в других субъектах округа", — сказал министр.

Он отметил, что сейчас идет сбор и анализ информации для лучшего воплощения идеи, возникает много организационных вопросов, которые надо решать, в том числе вопросы финансирования. Тему устроения форума обсуждают в аппарате правительства.

"Что касается сроков, думаю, он может пройти не ранее конца 2019 года. Когда точнее определимся с датой, тогда уже и какие-то детали формата мероприятия обсудим и согласуем вместе со всеми заинтересованными структурами, с нашим региональным бизнесом, гостями", — сообщил Чеботарев.