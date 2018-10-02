В Мексику направится крупная делегация российского бизнеса

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Крупная делегация российского бизнеса прибудет в Мексику для налаживания двусторонних контактов, сообщил РИА Новости президент Международного совета предпринимателей Мексики по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией Америко Аляторре.

"Делегация прибудет 16 октября и проведет здесь переговоры", — сообщил Аляторре.

В состав миссии входят представителя 19 российских компаний, среди них — такие крупные, как "Уралкалий", "Сегежа", "ЛЛК-Интернешнл".

По предварительным данным, которые сообщил РИА Новости осведомленный источник, делегацию возглавит заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев.

Это уже вторая крупная бизнес-миссия из России, которая посещает Мексику с октября 2017 года. В прошлом году состоялась деловая миссия "Торгово-промышленный диалог России и Мексики" при участии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Ранее бывший посол России в Мексике Эдуард Малаян говорил, что по итогам текущего года объем товарооборота двух стран превысит 2,5 миллиарда долларов, а в 2017 году он составил 1,7 миллиарда долларов. По его словам, резко возрос объем закупок Россией сельскохозяйственной продукции в Мексике (в части овощей и фруктов, которые не растут в России), Мексика в свою очередь увеличила закупки российского зерна. Российский "Лукойл" выиграл право на два нефтяных участка в рамках проходящих в Мексике тендеров.