Саудовский король выделил 200 млн долларов на поддержку Центробанка Йемена

ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выделил 200 миллионов долларов для поддержания Центрального банка Йемена в условиях падения йеменской национальной валюты на фоне военных действий, сообщило в понедельник Саудовское агентство новостей SPA.

По информации агентства, этот шаг сделан в русле "постоянного стремления королевства поддерживать йеменский народ и его правительство, а также заинтересованности в стабилизации йеменской экономики и укрепления валюты Йемена".

Выделенная саудовским королем сумма станет частью транша в три миллиарда долларов на поддержание йеменского риала, курс которого отыграл катастрофическое падение начала года благодаря саудовскому вливанию в Центробанк в размере двух миллиардов долларов. Курс йеменского риала к доллару в январе упал более чем в два раза по сравнению с довоенным значением — с 215 риалов до 503 риала к одному доллару, что привело к сильному росту цен на товары и услуги в стране, где более семи миллионов человек, по данным ООН, голодают. В настоящее время курс национальной валюты составляет более 250 риалов за доллар.